¶å½£¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë Á´¹ñ70ÃÏÅÀ¤Ç¡ÖÌÔ½ëÆü¡×´ÑÂ¬¡¡µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ë¤â·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¤â¡¢¶å½£¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ70ÃÏÅÀ¤Ç¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤ò´ÑÂ¬¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¢§Ê¡²¬¤ÎÄ«ÁÒ¤Ç38.2¡î¢§·§ËÜ¤Î¹Ãº´¤Ç37.9¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂÀºËÉÜ¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ¤¹¤®¤Ë37.7¡î¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëº£Ç¯57ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½ë¤¯¤Æ¡¢¤Ð¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Ç¤¹¡¢¥µ¥¦¥ÊÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ç¤Ï½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿ÀÍÁ¤òÃ´¤°»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¢§ºë¶Ì¸©¤ÎÈ·»³¤Ç36.9¡î¢§ÅìµþÅÔ¤ÎÀÄÇß¤Ç¤Ï35.8¡î¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¡¢Àî¤Î¿å°Ì¤¬µÞ¤Ë¾å¤¬¤ê30¿Í¤¬¡¢°ì»þ¡¢Ãæ½£¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤Î·ã¤·¤¤±«¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£