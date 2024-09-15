²¦Ë²¤¬æÆ±î¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß5¾¡ÌÜ¡¡¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÀ¾Á°Æ¬2ËçÌÜ¤ÇÊ³Æ®
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê8ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯9·î15Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬2ËçÌÜ¤Î²¦Ë²¡Ê24¡áÂçÖÖÉô²°¡Ë¤¬À¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎæÆ±î¡Ê32¡áÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢5¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤Îº£¾ì½ê¤Ï5ÆüÌÜ¤ËÂç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë5ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢2ÆüÌÜ¤ËÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Îµ®·Ê¾¡¤Ë¤â3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¤·¡¢6ÆüÌÜ¤ËÂç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ°¤¤Î¤¤¤¤æÆ±î¤ËÂÐ¤·¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁê¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤ÆÆÍ¤¤ËÅ°¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï²ó¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡£ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¤Ç¤¹¡£²¦Ë²¤Ï¤¤¤Ä¤â°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯¡Ê°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡ËÂÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÆ¬¤Ç¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¦Ë²¤Ê¤é¡¢¶»¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¡£º£¾ì½ê¤Î²¦Ë²¤Ï¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¦Ë²¤¬ÌòÎÏ»Î¤ÇÂÐÀï¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¾®·ë¡¦Âç±ÉæÆ¤Î¤ß¡£ÇòÀ±2¤ÄÀè¹Ô¤Ç8ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢À±¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¿·»°Ìò¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£