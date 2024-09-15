ºäËÜ·ç¾ì¤Îµð¿Í¡¢¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬2ÈÖ¤Ë¡¡²¬ËÜÏÂ¤¬°ìÎÝ¢ª»°ÎÝ¡¢Êá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî¤¬°ìÎÝ¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2024Ç¯9·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ï15Æü¡¢ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç5°Ì¤ÎÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸á¸å6»þ¤Î»î¹ç³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶¼é¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿35ºÐ¤ÎºäËÜ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á³°¡£
¡¡»°ÎÝ¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¤¬²ó¤ê¡¢°ìÎÝ¤Ë¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¤ÎÂç¾ëÂî¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬ÍèÆü½é¤Î2ÈÖ¡¢19ºÐ¤ÎÀõÌî¤¬6ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¸½ºß7Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë34ºÐ±¦ÏÓ¡¦¿ûÌî¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ4ÆüÅÐÈÄ¤ËÌÁÍ§¡¦¾®ÎÓ¤È¤Î¥¹¥¬¥³¥Ð¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡´Ý
2ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹
3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡µÈÀî
4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜÏÂ
5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç¾ëÂî
6ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÀõÌî
7ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌçÏÆ
8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¾®ÎÓ
9ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¿ûÌî