BE:FIRST『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』に出演し2024年の夏フェスを締めくくる
■「Mainstream」「Masterplan」「Blissful」など全11曲を披露
BE:FIRSTが9月15日に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演。
BE:FIRSTの2024年夏フェスを圧巻のステージで締め括った。
2024年も数多くの夏フェスに出演してきたBE:FIRST。
2024年のBE:FIRSTの夏フェスとしては最後のステージとなったひたちなかのステージで、「Mainstream」「Masterplan」といったBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIPHOPナンバーやアルバムリード曲のサマーチューン「Blissful」など全11曲を披露し、BE:FIRSTの音楽を届けた。
【セットリスト】
M1. Mainstream
M2. Masterplan
M3. Brave Generation
M4. Scream
M5. Set Sail
M6. Don’t Wake Me Up
M7. Shining One
M8. Boom Boom Back
M9. Great Mistakes
M10. Bye-Good-Bye
M11. Blissful
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/