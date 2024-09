BE:FIRST『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』に出演し2024年の夏フェスを締めくくる

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「Mainstream」「Masterplan」「Blissful」など全11曲を披露

BE:FIRSTが9月15日に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演。

BE:FIRSTの2024年夏フェスを圧巻のステージで締め括った。

2024年も数多くの夏フェスに出演してきたBE:FIRST。

2024年のBE:FIRSTの夏フェスとしては最後のステージとなったひたちなかのステージで、「Mainstream」「Masterplan」といったBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIPHOPナンバーやアルバムリード曲のサマーチューン「Blissful」など全11曲を披露し、BE:FIRSTの音楽を届けた。

【セットリスト】

M1. Mainstream

M2. Masterplan

M3. Brave Generation

M4. Scream

M5. Set Sail

M6. Don’t Wake Me Up

M7. Shining One

M8. Boom Boom Back

M9. Great Mistakes

M10. Bye-Good-Bye

M11. Blissful

