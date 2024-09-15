¥À¥¤¥¢¥Ê¤«¤éÊüÃÖÈ©¸þ¤±¤Î¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬ÃÂÀ¸ - ÈþÍÆ±Õ2¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ï9·î20Æü¡¢¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¼¥¸¥å ¥ª¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¶¡¼¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×¤È¡Ö¥Ë¡¼¥É¥ë¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¼¥¸¥å ¥ª¥à¡×
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀÆÃÍ¤ÎÈ©¾õ¶·¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¶¡¼¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(6,600±ß)¤Ï¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¡¦¤«¤µ¤Ä¤¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¡£¿åÊ¬¤òÍ¿¤¨¤Æ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¥ª¥¤¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ®Ê¬¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¶¡¼¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(6600±ß)
¡Ö¥Ë¡¼¥É¥ë¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(7,480±ß)¤Ï¡¢ÈùºÙ¤ÊÅ·Á³¿Ë¤Ç"»É¤¹"¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¸ü¤¯¿»Æ©¤·¤Ë¤¯¤¤ÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¤âÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¡¼¥É¥ë¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(7480±ß)
¤Þ¤¿¡¢2¾¦ÉÊ¤È¡¢È©¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤«¤Ã¤µ(À¥¸Í¾Æ)¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¼¥¸¥å ¥ª¥àÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü4,080±ß)¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤µ(À¥¸Í¾Æ)¡×
¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¼¥¸¥å ¥ª¥à¡×
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀÆÃÍ¤ÎÈ©¾õ¶·¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¶¡¼¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(6,600±ß)¤Ï¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¡¦¤«¤µ¤Ä¤¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¡£¿åÊ¬¤òÍ¿¤¨¤Æ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¥ª¥¤¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ®Ê¬¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥Ë¡¼¥É¥ë¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(7,480±ß)¤Ï¡¢ÈùºÙ¤ÊÅ·Á³¿Ë¤Ç"»É¤¹"¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¸ü¤¯¿»Æ©¤·¤Ë¤¯¤¤ÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¤âÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¡¼¥É¥ë¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×(7480±ß)
¤Þ¤¿¡¢2¾¦ÉÊ¤È¡¢È©¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤«¤Ã¤µ(À¥¸Í¾Æ)¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¼¥¸¥å ¥ª¥àÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü4,080±ß)¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤µ(À¥¸Í¾Æ)¡×