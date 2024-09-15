¡Úµð¿Í¡Û Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Ãæ£´Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡¢£²ÈÖ¤Ï¥â¥ó¥Æ¥¹
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÃæ£´Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø£±£´¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅêµå¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á³°¡££²ÈÖ¤Ë¤Ï¥³¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹ÆâÌî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÚÃæÆü¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓ¡¢£²¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê¡¢£³¡Ê±¦¡ËºÙÀî¡¢£´¡Ê°ì¡ËÀÐÀî¹·¡¢£µ¡Êº¸¡ËÀî±Û¡¢£¶¡ÊÍ·¡ËÂ¼¾¾¡¢£·¡ÊÊá¡ËÌÚ²¼¡¢£¸¡ÊÆó¡ËÈÄ»³¡¢£¹¡ÊÅê¡ËÍ°°æ
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡Ë´Ý¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥â¥ó¥Æ¥¹¡¢£³¡ÊÆó¡ËµÈÀî¡¢£´¡Ê»°¡Ë²¬ËÜÏÂ¡¢£µ¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî¡¢£¶¡Ê±¦¡ËÀõÌî¡¢£·¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ¡¢£¸¡ÊÊá¡Ë¾®ÎÓ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¿ûÌî