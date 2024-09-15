À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ(C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÀ¾Éð¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡×

¡ã9·î15Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡¡20²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§¥í¥Ã¥Æ¡¡¸å¹¶¡§À¾Éð

¢¡ ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º

¡Êº¸¡Ë¶â»ÒÐÒ

¡ÊÍ·¡Ë¸»ÅÄ

¡ÊÃæ¡ËÀ¾Àî

¡Ê»Ø¡Ëº´Æ£Î¶

¡ÊÆó¡Ë³°ºê

¡Ê±¦¡Ë´ß

¡Ê°ì¡ËÌîÂ¼Âç

¡ÊÊá¡Ë¸Å²ì

¡Ê»°¡ËÂìß·

P.º£°æ

¢¡ ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º

¡Ê±¦¡Ë²®Ìî

¡ÊÆó¡ËÆ£²¬

¡ÊÃæ¡ËÆ£¸¶

¡Ê»Ø¡Ë¥½¥È

¡Êº¸¡Ë¥Ý¥é¥ó¥³

¡Ê°ì¡Ë°ÂÅÄ

¡Ê»°¡ËÃæÂ¼¾©

¡ÊÊá¡Ëº´Æ£

¡ÊÍ·¡ËÍ§¿ù

P.º´¡¹ÌÚ