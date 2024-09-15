ÉÙ»³¸©Æâ16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É·Ù²ü¤ò
15Æü¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«·ÙÊó¤¬ÉÙ»³»Ô¤ÈÆîÅ×»Ô¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢15Æü¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«·ÙÊó¤¬¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÈÆîÅ×»Ô¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÅ×»Ô¾ëÃ¼ÃÏ°è¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÂçÎ³¤Î±«¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ï¤³¤Î¸å¤â15ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤¤¡¢·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç50¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
15ÆüÌë¤«¤é16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR¤ÏÉ¹¸«Àþ¤Ç15Æü¸á¸å3»þ¤¹¤®¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å6»þÂæ¤Ë¤Ï±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹â»³Àþ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£