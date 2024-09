デビューから25年を迎えた嵐が15日に特設サイトをオープンし、6つの企画を発表した。1999年9月15日にホノルル沖のクルーズ客船で記者会見を開き華々しいデビューを飾った嵐。グループのお披露目となった記念日に25周年特設サイト「MY BEST ARASHI」をオープン。サイトでは、1999年11月3日リリースのデビュー曲『A・RA・SHI』からこれまでリリースされてきた計423曲の嵐の楽曲の中から、ファンがオリジナルのテーマでBEST5を選曲して投稿する「嵐の楽曲BEST5企画 MY BEST ARASHI」を実施中。

また嵐のライブDVDがBlu-ray化されデビュー記念日の11月3日にリリース。この度、Blu-rayが発売されるのは『How’s it going? SUMMER CONCERT 2003』『2004 嵐! いざッ、Now Tour!!』『ARASHI AROUND ASIA Thailand-Taiwan-Korea』『ARASHI AROUND ASIA+ in DOME』『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』『ARASHI Anniversary Tour 5×10』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 STADIUM』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 DOME+』『ARASHI LIVE TOUR Beautiful World』『ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012』『ARASHI LIVE TOUR Popcorn』の計12タイトルとなっている。デビュー25周年およびLIVE DVDのBlu-ray化を記念して、嵐ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント「ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025」を開催。嵐10周年のライブ『ARASHI Anniversary Tour 5×10』を、11月3日から2025年3月下旬までかけて順次、全国のユナイテッド・シネマほか全22劇場で計505回上映される。さらに11月3日には嵐の公式YouTubeチャンネルで、現在公開中のミュージック・ビデオを除く、未公開のミュージック・ビデオ合計70曲が公開される。そして現在、各配信サービスにてダウンロード・ストリーミング配信中の嵐20周年ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」(Special Edition)がDolby Atmos音源で11月3日より配信。より臨場感のあふれるハイクオリティのサウンドで、嵐のベストアルバムを楽しむことができる。加えて、今なお愛され続けている56枚目のシングル『君のうた』が歌絵本となって発売。歌詞に込められた普遍的な愛のメッセージをハートフルな水彩画に投影。11月3日に嵐ファンクラブ会員限定、特典付で先行発売され、一般の音楽ソフト取扱店、ECサイト店では11月6日から発売される予定となっている。