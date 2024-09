嵐が25周年企画をドドーンと一挙発表！特別サイト開設、全MV公開、フィルムコンサートも開催へ

11月3日にデビューから25年を迎える人気グループ「嵐」が15日、公式HPで、特設サイト「MY BEST ARASHI」を開設するなど六つの記念企画を一挙発表した。

ファンと25周年を楽しむための企画で、特設サイト「MY BEST ARASHI」では、デビュー曲「A・RA・SHI」からこれまでにリリースしてきた計423曲の中から、ファンがオリジナルのテーマでベスト5を選曲する企画をスタート。

他にも、LIVE DVD合計12タイトルをBlu-ray 化し11月3日に発売することが決定。同日には、嵐の全ミュージックビデオが 公式YouTubeチャンネルで公開。配信中のベストアルバム「5x20 All the BEST!! 1999-2019」(Special Edition)をDolby Atmos(ドルビーアトモス)音源で配信することも発表された。

さらに56枚目のシングル「君のうた」が、歌絵本となって11月3日に発売。歌詞に込められた普遍的な愛のメッセージをハートフルな水彩画に投影した作品となっており、11月3日に、ファンクラブ会員を対象に先行販売され、同6日に一般発売される。

また、ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント「ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025」も開催。10周年のアニバーサリーライブ「ARASHI Anniversary Tour 5×10」を、11月3日から2025年3月下旬まで、全国で計505回上映するという。