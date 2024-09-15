1¥»¥Ã¥È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡£·ê¤¢¤±¤ä¸¦Ëá¤â¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥á¥¬¥Í¤Î¥Í¥¸Äù¤á¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥µ¥ê¡¼Ëá¤¤Þ¤ÇOK¡ª
»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹¤ä¹©ºî¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£ºÇ¶á¤ÏÅÅÆ°¥¿¥¤¥×¤âÁý¤¨¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤È¤â²÷Å¬¤Ë¥Í¥¸¤Î³«¤±Äù¤á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÅÅÆ°ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¥É¥ê¥ë¤ä¸¦Ëá¥Ó¥Ã¥È¤ò´Þ¤áÊØÍø¥Ä¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPENDORA 48E 2.0¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¹ç·×48¥Ó¥Ã¥È¤¢¤ë¤Î¤ÇÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤¤¥Í¥¸¤ä¹©ºî¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ê¤é¤ª¥È¥¯¤Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÅÆ°¥Ú¥ó·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡ÖPENDORA 48E 2.0¡×¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç½ÅÎÌ´¶¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¡£É½ÌÌ¤Î±úÆÌ²Ã¹©¤Ç³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢°®¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç½ç²óÅ¾¤ÈµÕ²óÅ¾¤òÁàºî¡£ºîÆ°»þ¤Ë¤ÏÀèÃ¼¤ÎLED¥é¥¤¥È¤âÅÀÅô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¥Í¥¸Äù¤á¤Ë¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê48ËÜ¡£¥×¥é¥¹¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥Ó¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¤À±·Á¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì·Á¾õ¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
µ¡´ïÀ°È÷¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë
¼êÆ°¤Ç¤â»öÂ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀÅÅÆ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥µ¥¯¥µ¥¯²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¥é¥¯¤Ç¤¹¤Í¡ª
²óÅ¾¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Í¥¸»³¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¸º¤é¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ã¶À¤Î¥Ä¥ëÄ´À°¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPENDORA 48E 2.0¡×¤Ï·ê¤¢¤±ÍÑ¤Î¥É¥ê¥ë¥Ó¥Ã¥È¤È¸¦ËáÍÑ¤Î¥Ð¥Õ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥É¥ê¥ë¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1¡Á2mmÄøÅÙ¤Î¥×¥é·ÏÁÇºà¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë´ÓÄÌ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤äÌÚÀ½ÌÏ·¿¤Ê¤É¤Î¤ËÊØÍø¤«¤â¡£
¤¿¤À¤·ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¥Ó¥Ã¥È¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ëÎÏ¡Ê¥È¥ë¥¯¡Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Å¤¤ÁÇºà¤À¤È·ê¤¢¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ëÅÀ¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£
ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¥Ð¥Õ¤ò»È¤¨¤Ð¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Ëá¤¤â²ÄÇ½¤Ë¡£
Äã¥È¥ë¥¯¤ÇÍ¥¤·¤¯Ëá¤±¤ë°ìÊý¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤ËËá¤¤¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸¦ËáºÞ¤Ê¤É¤âÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤Þ¤±¥Ä¡¼¥ë¤¬°Õ³°¤ÈÊØÍø
¥Ó¥Ã¥È¤Ë¼§À¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥¶¡¼¤âÉÕÂ°¡£¥Í¥¸¤ÎÊ¶¼º¤òËÉ¤®¡¢¾®¤µ¤¤¥Í¥¸¤â¼è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼§ÀÐ¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¥Í¥¸¤ÏÉÕÂ°¤ÎÀºÌ©¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤¬ÊØÍø¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÉÊ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Þ¥Û¥Õ¥£¥ë¥àÇí¤¬¤·¤Ë»È¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥ë¤äSIM¥Ô¥ó¤Ê¤ÉáÚ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥Ä¡¼¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖPENDORA 48E 2.0¡×¤¬1¥»¥Ã¥È¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ð¤é¤¯ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÇã¤¤Â¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡ä¡ä ¥É¥ê¥ëÄÉ²Ã¤Ç¹¹¤Ë¿Ê²½¡ªÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡ÚPENDORA 48E 2.0¡Û
Source: CoSTORY PreOrder