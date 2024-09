浜崎あゆみがファンクラブツアー『TA LIMITED ~Thank U tour~ 2024』を開催中。浜崎はそのオフショットを自身のInstagramに投稿している。

(関連:【写真】真剣な表情を見せる浜崎あゆみ「「名古屋で笑顔になって」)

9月2日のZepp DiverCity (TOKYO)を皮切りにスタートしたツアーは、10日に福岡で開催され、17日、18日に愛知を巡る予定。

14日に浜崎はここまでのステージでのパフォーマンスと思われるライブ写真をポスト。キャプションには「I do what I have to do with loved ones.(愛する人たちとやるべきことをやります。)」と綴られている。クレジットはツアーに帯同しているカメラマンの嘉茂雅之氏。コメント欄には「ここ数日いろいろあったけど大好きだよ」「あゆが心から笑ってる姿を見ると幸せな気持ちになる」「福岡振替登校ありますように」「名古屋で笑顔になってね」といったファンからの声が寄せられている。福岡公演の2日目は、音響並びに演出機材の技術的なトラブルにより開催中止となっている。

9月13日には誕生日を迎えた母を祝福する投稿が話題に。ハッシュタグには「#年齢不詳」「#底抜けに明るい」「#声がマジでかい」「#色々豪快」「#尊敬する人」が並べられた。

(文=リアルサウンド編集部)