¡Ú£Æ£±¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÄãÌÂ¿¼¹ï¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó°ÜÀÒÏÀ¤¬²ÃÂ®¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î£³Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£±£µÆü·è¾¡¡Ë¤Ç£¶ÈÖ¼ê¤Èà¶þ¿«á¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒÏÀ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å°Ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿£¶ÈÖ¼ê¤ËÄãÌÂ¡£ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Æ±Î½¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬£´ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ú¥ì¥¹¤ËÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß£Ç£Ð°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢°·¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑ¹¹¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¸øÁ³¤Èà¥Á¡¼¥àÈãÈ½á¡£¡Ö¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏàÅ·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤òÉ®Æ¬¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®½Ð¤·¡¢º£¸å¤Î¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨ÃæÈ×¤«¤éÄ´»Ò¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤½¤Î±Æ¶Á¤¬Áá¤¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤Î¹Â¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó£Ç£ÐÍ½Áª¤Ç¤ÎàÎÏÉé¤±á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Ïº£¸å¤Î°ÜÀÒÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£±¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¾ò·ï¡Ä¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤ÎàÉâµ¤á¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤È¤Îà°®¼êá¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î°ÜÀÒÀè¤òÄó¼¨¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤Ï¤ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î´Ø·¸¤Ï½¤ÉüÉÔÇ½¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉã¿Æ¤Î¥è¥¹¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥å¡¼¥ì¥ó¤ò´Þ¤à¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¿Ø±Ä¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë£²£°£²£¶Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥óµ¬À©¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ë¤è¤ê¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï£²£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂàÃÄ¤Ç¤¤ë¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¹Ô¤¤¬ÍÎÏ¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¿ô½µ´Ö¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¾Íè¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµî½¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶á¡¹¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ö¥í¥°¡×¤Ï¡Ö£Æ£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬£²£¶Ç¯¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È·ÀÌó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¹çÀ®²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ°ÜÀÒ¤òÍ½ÁÛ¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Îµî½¢ÊóÆ»¤¬²áÇ®¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£