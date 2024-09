LE SSERAFIM、4thミニアルバムタイトル曲「CRAZY」世界2大ポップチャートを席巻

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『MTV VMA』に続き、米『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』でもステージ披露

LE SSERAFIMは9月14日、韓国の人気音楽番組MBC『Show! Music Core』に出演し、4th Mini Album『CRAZY』の音楽番組での活動を終えた。

この日、LE SSERAFIMは、洗練されたブラックスーツ姿でタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露し、ファンを魅了した。

音楽番組での活動は終了したが、韓国の大学祭をはじめとする多様なステージで、LE SSERAFIMは「CRAZY」のパフォーマンスを披露する予定だ。

LE SSERAFIMは、9月27日に西江大学、9月30日に光州大学で大学祭のステージに登場する。10月1日, 2日には、湖西大学牙山キャンパス、東明大学の大学祭に参加し、エネルギー溢れるパフォーマンスを披露する予定だ。

LE SSERAFIMは、8月30日にリリースした4th Mini Album『CRAZY』で、前作3rd Mini Album ‘EASY’を上回る成績を収め、世界音楽市場の中心である米国で人気が急加速した。タイトル曲「CRAZY」が米国Billboardの最新(9月14日付)メインアルバムチャート「Billboard 200」(7位)とメインソングチャート「Hot 100」(76位)にチャートインした。

「Hot 100」では、K-POPガールグループの中で今年の最高順位を記録し、グループ初となる2作連続チャートインに成功するなど、話題を集めた。LE SSERAFIMは、「EASY」で99位、「CRAZY」で76位と順位を上げ、着実に成長する姿をみせた。

「CRAZY」は、米国Billboardとともに世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルシングルチャートでも自己最高記録を打ち立てた。

「CRAZY」は、英国オフィシャルシングルチャートに先週83位にランクインしたのに続き、9月13日に発表された最新チャートで100位にランクインし、2週連続でチャートインした。

トレンドに敏感な米国の放送界でもLE SSERAFIMの急加速する人気が注目を集め、主要な番組や授賞式からのラブコールが殺到した。

LE SSERAFIMは、現地時間9月11日、米国の4大大衆音楽授賞式に挙げられる「2024 MTV Video Music Awards」のプレショー(Pre-Show)で単独ステージを披露した。

5人のメンバーは、この日の授賞式で「PUSH Performance of the Year」を受賞し、現地の音楽ファンに強烈な印象を与えた。「Best New Artist」を受賞したChappell Roan、「Best Alternative」を受賞したBenson Booneなど、錚々たるアーティストがノミネートされた中でLE SSERAFIMが受賞を果たし、大きな注目を集めた。

この他にも、米国CBS『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア (The Late Show With Stephen Colbert)』のYouTubeシリーズ『レイト・ショー・ミー・ミュージック (Late Show Me Music)』や、人気ラジオチャンネル「Sirius XM」に出演しただけでなく、ニューヨーク・エンパイア・ステートビルの点灯式参加など、インパクトのある活動が話題を呼んだ。

5人のメンバーの活動は、「Billboard」や「Variety」、「Vogue」をはじめとする米国の有力メディアや現地ファンから熱い反響を受け、米国におけるLE SSERAFIMの根強い人気を実感させた。

