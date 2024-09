東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供される「“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルセット」を紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルセット

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:2,200円

提供時間帯:ランチ/ディナー

※1日の提供数に限りがあります

イチゴとチョコレートホイップクリームのミッキーサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルセット。

まるでクリスマスリースのようなグリーンのミッキーシェイプのパンがかわいらしく、中にはイチゴやチョコレートホイップクリームがサンドされています!

さらにクリスマスツリーやヒイラギなどがモチーフになったチョコレートも。

パンの表面には粉砂糖をかけて、雪を表現しています☆

ソフトドリンクは別途400円で「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」に変更することも可能◎

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:800円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ミルク、ホワイトチョコレートシロップ、ローステッドヘーゼルナッツシロップ、チョコレートソース、ホイップクリーム、ドライフルーツ、チョコレート、アラザン

ランチとディナーの時間帯で提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ミルクがベースで、ホワイトチョコレートシロップやチョコレートソースにホイップクリームなどがトッピングされ濃厚な味わいが楽しめます!

ドライフルーツが食感のアクセントに☆

思わず写真を撮りたくなるかわいさのサンドウィッチ。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルセットの紹介でした☆

