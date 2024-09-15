ÈþÂ¼Î¤¹¾¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈþÂ¼Î¤¹¾¡Ê40¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤Î¸øÊç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2003Ç¯¡Ö¥Ó¥®¥Ê¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥í¥±¤Î¼ÖÆâ¤Ç·ÝÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÈþÂ¼¤Ï¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±éµ»·Ð¸³¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£»öÌ³½ê¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÉô³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÈCM·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥Ð¥¤¥È1¥«·î¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤è¤ê¤ª¶âÆþ¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±éµ»¤ÎÀèÀ¸¤¬¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹Ô¤«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖNHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¾ÊýºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£