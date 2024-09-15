²ò¸Ûµ¬À©¤Ê¤É¸ÛÍÑÀ¯ºö¡¡¸õÊä¼ÔÀ¯ºöÈ¯¸À½¸¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï27Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢10·î1Æü¤Ë¤â¿·¼óÁê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£9¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼ç¤ÊÀ¯ºö¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¿ï»þ¹¹¿·¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û³Æ¸õÊä¼Ô¤¬´øÝÝ¤·¤¿½ñ
²ò¸Ûµ¬À©¤Ê¤É¸ÛÍÑÀ¯ºö
¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê
¡¡¡ÖÏ«Æ¯¶¡µëÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤à¤·¤í»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤ò¤½¤¬¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·¤À¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Ö²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë»ä¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡£ÆüËÜ¤Î²ò¸Ûµ¬À©¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ê9·î9Æü¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê
¡¡¡Ö°Â°×¤Ê²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£³Êº¹¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ÈÄ¥¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±
¡¡¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê²ò¸Û¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«È¯Åª¤Ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ë¤·¤¿¤êÉû¶È¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤ò¤½¤í¤¨¤¿´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤¹¤¹¤ó¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤»¤ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÀ¯ºöÅª¤Ê¸å²¡¤·¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ê9·î10Æü¡¢À¯ºöÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê
¡¡¡Ö²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£Îã¤¨¤ÐÂç´ë¶È¤ÇÀ°Íý²ò¸Û¤ò100¿Í¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡£40¿Í¤Ï¤½¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇÇÛÃÖÅ¾´¹¡£60¿Í¤Ï¸ÛÍÑÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¡£»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹»º¶È¤Ë¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¡¢»ä¤Ï¤è¤ê°Â¿´¤·¤¿´ë¶È¤ÎÌò³ä¤ò¿·¤¿¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê9·î14Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥ÖÆ¤ÏÀ²ñ¡Ë
¡¡¡Ö²ò¸Û¤Î¼«Í³²½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»ä¤â´Þ¤á¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç»ä¤¬¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¤é½ª¿È¸ÛÍÑ¡£¤³¤Î½ÀÆðÀ¤Î¤Ê¤¤Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤âÂ³¤¯¤ÈÀµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬¤Î³Êº¹À§Àµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤À¡£Àµµ¬¤Ç¸Û¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Âç´ë¶È¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤¬¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤ËÁ°¸þ¤¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¥Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÁÌ³¤Å¤±¡¢¿·¤·¤¤Á°¸þ¤¤ÊÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡ÖÀ»°è¤Ê¤µ¬À©²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¡£ÄÂ¾å¤²¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢Àµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬³Êº¹¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¡Ê9·î6Æü¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¸¶Â§¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¡Ê9·î6Æü¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Ö»Ä¶È»þ´Öµ¬À©¤Î½ÀÆð²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¡Ê9·î6Æü¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê
¡¡¡Ö¤ª¶â¤Ç°ìÊýÅª¤Ê²ò¸Û¤¬¼«Í³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±
¡¡¡Ö²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÎ©¾ì¡¢»×¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Öº£¡¢À¯ÉÜ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ï«»È´Ö¤Ç¤â¤á¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Â¦¤«¤é¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¶âÁ¬¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡£´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¶âÁ¬¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¡Ê9·î10Æü¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¡Ë
²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê
¡¡¡Ö¸½ºß¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ÇÉÔÅö¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ÎÊä½þ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔÅö²ò¸Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÁ¬¤ÇÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÅö²ò¸Û¤òËÉ¤°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢Êä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î°ÜÆ°¤¬¤â¤¦¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ëü¿Í¤¬¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Ö²ò¸Ûµ¬À©¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤âÊä½þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê9·î5Æü¡¢À¯ºöÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹
¡¡¡ÖÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¿¥Î¨¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÍÇ½¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¾Î©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê9·î10Æü¡¢À¯ºöÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹
¡¡¡Ö¡Ê²ò¸Ûµ¬À©¸«Ä¾¤·¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤ê¡Ë¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÏÀè·è¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¡Ê9·î13Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡Ë
¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢¿¦¶ÈÁªÂò»Ù±çÄ£¤È¤¹¤ë¡£¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤òÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸ÛÍÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê9·î5Æü¡¢À¯ºöÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡Ë