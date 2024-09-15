台風13号が奄美地方を通過した15日、九州地方は最高気温が35℃を超える猛暑日地点が続出した。気象庁が観測した全国の最高気温ランキングでも上位を軒並み九州が占めた。

同日午後3時20分現在、最高気温が高かった順に福岡県朝倉市38.2℃（午後0時38分）熊本県甲佐町37.9℃（午後0時22分）佐賀県白石町37.7℃（午後1時38分）福岡県太宰府市37.7℃（午後1時16分）長崎県佐世保市37.5℃（午後1時19分）島根県益田市37.5℃（午後2時6分）福岡県八女市37.4℃（午後0時14分）福岡市中央区37.4℃（午後1時10分）熊本県玉名市37.2℃（午後0時29分）長崎県島原市37.2℃（午後1時24分）福岡県久留米市37.2℃（午後1時26分）佐賀市37.2℃（午後2時18分）となっている。玉名市以外は9月の観測史上最高を記録している。

気象庁によると、台風は南から暑い空気を運んでくるため、影響が大きい周辺地域も気温が急上昇して真夏日や猛暑日になりやすい。さらに湿った空気が山を越えたて熱風となり下ってくるフェーン現象で気温が上昇することもあるという。