¤¯¤íÃ« ¶â²ü¸÷ÌÀ»û¤¬ÆüÃæ¡¦Ìë´Ö¤Ë½©¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤ò³«ºÅ
¤¯¤íÃ« ¶â²ü¸÷ÌÀ»û¤Ç¤Ï11·î15Æü¡Á12·î8Æü¡¢ÆüÃæ¡¦Ìë´Ö¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½©¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
»³Ìç(ÆüÃæ)
ÆüÃæÇÒ´Ñ¤Ï¡¢10»þ¡Á16»þ30Ê¬(ºÇ½ªÆþ¾ì16»þ)¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ü¡£ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Ç¡Ö¸×¤Î´Ö¡×¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ëÂçÊý¾æ¤È¹ÈÍÕ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿²óÍ·¼°Äí±à¡Ö»ç±À¤ÎÄí¡×¡¢»³Ìç¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎËëËö¡¦²ñÄÅÈÍ¡¦¿·ÁªÁÈ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Ìë´ÖÇÒ´Ñ¤Ï¡¢17»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬(ºÇ½ªÆþ¾ì20»þ)¤Ë¼Â»Ü¡£ÆüË×Ä¾Á°¤ËµþÅÔ¤ÎÄ®¤ä»³¡¹¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Í¼¹ï¤«¤é¸æ±ÆÆ²¤ä»³Ìç¡¦¾âÏ°¤ä»²Æ»¤Ê¤É¤Î¶Æâ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
»ç±À¤ÎÄí(Ìë´Ö)
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖµÈÈ÷´Ñ²»¡×Áü¤ä¡ÖÊ¸¼ìÊî»§¡×Áü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤ë¸æ±ÆÆ²¤Ç¤Ï¡¢ËèÌë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êË®³Ú¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¸æ±ÆÆ²
¶âÅÚÆü¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â30Ê¬Áá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÒ´Ñ¥×¥é¥ó¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¡£»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¾ôÅÚ½¡³«½¡¡¦¶â²ü¸÷ÌÀ»û³«ÁÏ850Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ë°ËÆ£¼ãÑÕÉ®¡Ö·²·Ü¿Þ²¡³¨Å½Ö¢É÷(¤°¤ó¤±¤¤¤º¤ª¤·¤¨¤Ð¤ê¤Ó¤ç¤¦¤Ö)¡×¤â¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Ìç(ÆüÃæ)
ÆüÃæÇÒ´Ñ¤Ï¡¢10»þ¡Á16»þ30Ê¬(ºÇ½ªÆþ¾ì16»þ)¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ü¡£ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Ç¡Ö¸×¤Î´Ö¡×¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ëÂçÊý¾æ¤È¹ÈÍÕ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿²óÍ·¼°Äí±à¡Ö»ç±À¤ÎÄí¡×¡¢»³Ìç¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎËëËö¡¦²ñÄÅÈÍ¡¦¿·ÁªÁÈ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Ìë´ÖÇÒ´Ñ¤Ï¡¢17»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬(ºÇ½ªÆþ¾ì20»þ)¤Ë¼Â»Ü¡£ÆüË×Ä¾Á°¤ËµþÅÔ¤ÎÄ®¤ä»³¡¹¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Í¼¹ï¤«¤é¸æ±ÆÆ²¤ä»³Ìç¡¦¾âÏ°¤ä»²Æ»¤Ê¤É¤Î¶Æâ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖµÈÈ÷´Ñ²»¡×Áü¤ä¡ÖÊ¸¼ìÊî»§¡×Áü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤ë¸æ±ÆÆ²¤Ç¤Ï¡¢ËèÌë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êË®³Ú¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¸æ±ÆÆ²
¶âÅÚÆü¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â30Ê¬Áá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÒ´Ñ¥×¥é¥ó¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¡£»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¾ôÅÚ½¡³«½¡¡¦¶â²ü¸÷ÌÀ»û³«ÁÏ850Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ë°ËÆ£¼ãÑÕÉ®¡Ö·²·Ü¿Þ²¡³¨Å½Ö¢É÷(¤°¤ó¤±¤¤¤º¤ª¤·¤¨¤Ð¤ê¤Ó¤ç¤¦¤Ö)¡×¤â¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£