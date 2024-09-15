¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥Ï¥Ë¥È¥é½÷Í¥¡¦»°ÎØÀ²¹á¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ ¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/15¡Û½÷Í¥¤Î»°ÎØÀ²¹á¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥Ï¥Ë¥È¥é½÷Í¥¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö½é¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡£»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤¹¤®¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤¿¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿»°ÎØ¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈþÈ©¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÎØ¤ÏTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ë5²óÏ¢Â³¤Ç¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤¿½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢»×¤ï¤ºÃËÀ¤¬¤É¤¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°²è¤òTikTok¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤ÈºÆÀ¸²ó¿ô5000Ëü²ó°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥Ï¥Ë¥È¥é½÷Í¥¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡»°ÎØÀ²¹á¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡Ö½é¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡£»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤¹¤®¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤¿¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿»°ÎØ¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈþÈ©¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÎØ¤ÏTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ë5²óÏ¢Â³¤Ç¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤¿½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢»×¤ï¤ºÃËÀ¤¬¤É¤¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°²è¤òTikTok¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤ÈºÆÀ¸²ó¿ô5000Ëü²ó°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û