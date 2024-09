え…なぜ見えるの?

ファッションモデル、テレビタレント、女優など様々な肩書を持つアメリカ合衆国出身のケンダル・ジェンナー(28)がインスタグラムを更新。そこで披露した驚愕のドレス姿が話題になっていた。

そこでは、彼女たちのようなセレブは、ファッションとして「ほぼ裸」という格好をあえて選択することが増えていることを『「ほぼ裸」にセレブが挑戦するとこの破壊力...アメリカの超一流モデル、ケンダル・ジェンナーが魅せてきた衝撃の「ネイキッド・ドレス」』でも報じてきたばかりだが、今回仮にドレスの下に下着を着けておらず「ほぼ裸」だったとしても、それがドレスの上から透けることは考えにくいのに、今回は「ドレスでも...?」と見えなくもないショットが満載だからだ。

彼女は自身のインスタグラムに「last night at the @academymuseum gala in @fendi couture」とコメントし、複数枚写真をアップしている。1925年にイタリアの首都ローマで創業した世界的ファッションブランドの「FENDI」のオートクチュールを着て、アカデミーミュージアムの祭典の最後の夜を過ごしたことをファンに報告していた。

この日の彼女は、「FENDI」製の全身が真っ赤な高級感溢れるドレス姿で登場。斜めから撮られた写真はポージングも見事で、彼女の抜群のスタイルとスタイルに引けを取らない表情の美しさが表現されていた。

早速ファンからは、「あなたは内面も外見もすべてが素晴らしい」「赤はあなたの色だね」「このドレスはあなたのために作られたようなものね」などといった称賛の声が寄せられていた。

現在約2.9億人のフォロワーを有し、その勢いはますます強くなり続けるばかりのケンダル。本業はもちろん、私生活にも本業にも目が離せない!

「真紅のドレスなのにスケてるってどういうこと...?」アメリカの超一流モデルケンダル・ジェンナー《魅惑の赤ドレス》でカメラマンたちを翻弄