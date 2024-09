初代プレステロゴをデザインしたアパレルが多数登場！懐かしいし全部欲しい！

1994年12月3日に発売され、今なお根強い人気を誇るソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation(初代プレステ)」は、今年で登場30周年というアニバーサリーイヤーを迎えています。

GRAPHTでは、PlayStationファミリーマークなどをデザインのアクセントに取り入れた新作アパレルアイテムの販売予約を、9月5日よりブランドの公式サイトでスタートしました。こだわりの刺繍やプリント技法でPlayStationファミリーマークを表現したスタジアムジャケットやTシャツ、帽子などがラインナップされており、初代プレステファンはもちろん、カジュアル系アイテムを探している人々の幅広いニーズに応えます。





写真左の「Heritage スタジアムジャケット/PlayStation」(1万9800円)は、ブラックをベースに、襟元、袖口、裾のリブ部分に2本のホワイトラインを配したスタジアムジャケットです。

左胸には、4色カラーのPlayStationファミリーマークを、独特の風合いと柔らかな立体感が特徴のサガラ刺繍(一つの糸をかぎ針で引き上げながら模様を描く刺繍技法)で仕上げています。

背面には、初代プレステのコントローラーをモチーフにした線画がプリントされ、プレステへの愛を感じさせるデザインです。サイズはM、L、XLの3種類。

写真右の「Heritage ハーフジップスウェット/PlayStation」(1万3200円)は、左胸に4色カラーのPlayStationファミリーマークを刺繍した一着。

背面には、初代プレステのコントローラーがバックプリントされ、ボタンを刺繍で表現するという、細部までこだわったデザインが魅力。襟元はハーフジップ仕様で、これからの季節に重宝しそうなアイテムです。サイズはLとXLの2種類、カラーはグレーのみ。



写真左の「Heritage Light Grunge プリントTシャツ/PlayStation」(4950円)は、手作業で染料を1色ずつプリントする手捺染(てなせん)技法を用いて、Light Grunge仕様の4色カラーのPlayStationファミリーマークを表現。

サイズはM、L、XLの3種類。カラーはグレー、ヘイジーネイビー、チャコールの3色。なお、グレーは「東京ゲームショウ2024」会場での先行販売に加え、公式サイトで予約販売(10月上旬より順次発送)されます。他2色は後日発売予定。

帽子は2種類。「Heritage 3D刺繍キャップ/PlayStation」(4950円)と「Heritage 3D刺繍バケットハット/PlayStation」(4950円)は、ともに群馬県桐生地域の刺繍工場で、4色カラーのPlayStationファミリーマークを3D刺繍で表現。

ほかにもさまざまなアパレルアイテムが目白押しですので、興味のある人はぜひチェックしてみてください!

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2024 MSY Inc.All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

<文/&GP>

