トイメーカーのメディコム・トイの製品展示会「MEDICOM TOY EXHIBITION '24(メディコム・トイ エキシビション 2024)」が2024年7月23日(火)から28日(日)まで東京渋谷の表参道ヒルズ地下3階「スペース オー」で開催された。ここではその会場の様子をお届けしよう。メディコム・トイは1996年創立のトイメーカー。一般的なトイとガレージキットなどの中間に位置するようなハイターゲット向けトイの市場をいち早く開拓し、ホビーマニアの間に確固たる存在感を示している。また、他社があまり手掛けないアート系のアイテムを数多くリリースしているのも特徴だ。全身フル可動のアクションフィギュアRAH(リアルアクションヒーローズ)、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)、全高約16センチ前後のアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)、ミニフィギュアのUDF(ウルトラディテールフィギュア)、アート系のスタチューやソフビなどを展開している。

「MEDICOM TOY EXHIBITION」は毎年開催している新製品+過去製品を展示する展覧会。ホビー界の夏の風物詩となっており、今年は22回目の開催を迎えた。ここ数年はコロナ禍によりオンライン開催や抽選予約による入場制限が設けられていたが、前回から入場無料・予約不要のフリー入場に戻っている。今回のテーマは「お菓子の街」。日常に幸せなひとときをもたらすお菓子のような存在を目指し、お菓子が持つ創造力や多様性、幸福感にインスパイアされ、ポップでカラフルな非日常空間で、新作アイテムが展示された。入り口近くにある新作アクションフィギュア(一部固定フィギュア)のコーナー。開催時にすでに情報は公開されていた、PPP(パーフェクトポージングプロダクツ)久々の新アイテムとなった『【推しの子】』のアイ、そして「RAH GENESIS 仮面ライダーガッチャード スチームホッパー」も展示されていた。MAFEXでは『X-MEN』のジュビリーとX-MAN(ネイト・グレイ)、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』ラストシーンのスパイダーマンスーツ、『バットマン:ハッシュ』のロビン、『リターン・オブ・スーパーマン』のドゥームズデイなど、従来のラインナップの流れを汲む待望のアイテムが登場。また『M3GAN ミーガン』『マトリックス』『ジョーカー』『BRZRKR(バーザーカー)』など新たな作品のラインナップ入りも明らかになった。『チキチキマシン猛レース』のゼロゼロマシンという、意外なアイテムも並べられていた。それぞれのアイテムは順次、メディコム・トイからリリース情報が発信される。アニメージュプラスでも随時記事化していくので、お楽しみに。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.メディコム・トイのアクションフィギュアで、現在最も精力的に展開されているのがMAFEX。各全高約16センチ(例外あり)の、基本的には衣服まで樹脂で成形されたフィギュアだ。ただしマントや、バスケットユニフォームやパーカーなどは布が使用される場合もある。MAFEXはアメリカンコミックスの原作版・アニメ版・実写映画版のフィギュアが充実したシリーズ。マーベルとDCを中心に、旧作・新作を作品・シリーズ毎に並べる形で展示されていた。また海外映画やドラマのキャラもラインナップしており、発売・発表済みの『ロボコップ』『ターミネーター』も登場。『ザ・ボーイズ』には新作も含まれていた。BE@RBRICK(ベアブリック)はメディコム・トイのアイコンとなっているクマ型ブロックタイプフィギュア。会場中央の1000%ベアブリック展示コーナーでは、Apple+で展開される「ベアブリック」アニメシリーズの情報も初公開!バンダイのカプセルトイ『ガシャポン』に登場するというニュースにも注目だ。ソフビの新作として、巨大なガラモンが登場。東映レトロソフビコレクションなどのソフビ人形シリーズに加え、ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、ミニフィギュアのUDF(ウルトラディテールフィギュア)も展示されていた。新作アイテムの展示だけでなく、恒例のアーカイヴ特別展示も同エキシビションの魅力の一つ。今回はメディコム・トイがこれまでに発表した数あるアイテムの中から厳選された「ソフビ」を一挙に展示。大人気のヒーローや個性的なキャラクターたちが大集結した。また今回は、NAGNAGNAGアーカイヴ展も会場で開催された。2008年8月15日に第1作目のオリジナルソフビ「暴力原人」を発表して以来、作品を通じて世界中に驚きと感動を与え続け、昨年11月3日(金)に急逝したアーティストNAGNAGNAG。2016年の「BE@RBRICK SERIES 32」での取り組み以降、メディコム・トイとともに多数の作品を発表してきた同氏の功績を偲ぶ特別展示となっていた。MLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)はTシャツや雑貨を中心としたファブリック系アイテム。キャラクター系だけでなくロックミュージシャンを題材としたものも多く、メディコム・トイの特色の1つとなっている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.(C) 赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社【推しの子】製作委員会(C) 2024 MARVEL(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.(C) 2024 MARVEL (C) 2024 CPIIBATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s24)THE MATRIX RESURRECTIONS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)WACKY RACES and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera.(s24)(C) Disney/Pixar(C) 光プロ(C) 石森プロ・東映(C) HAJIME SORAYAMA(C) 2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映(C) 石森プロ・東映/2023「シン 仮面ライダー」製作委員会(R), TM & (C) 2023 Lions Gate Entertainment Inc. and related companies. All Rights Reserved.ROBOCOP TM & (C) 1987-2024 Orion Pictures Corp.(C) 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved.(C) 2024 The Upper Deck Company.5830 El Camino Real, CA 92008. All rights reserved.Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.(C) 2024 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved.THE BOYS TM (C)2024 Sony Pictures Television Inc.and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.(C) 円谷プロ(C) KANSAI SUPER STUDIO