2024年11月3日にデビュー25周年を迎える、5人組グループ・嵐。25周年特設サイトの開設など、計6つの企画が15日、所属レーベルの公式サイトで発表されました。

嵐が1999年、ハワイ・ホノルル沖で記者会見を行った記念日でもある9月15日。更新されたサイトでは、『ARASHI 25th Anniversary』というタイトルとともに「今年11月3日にデビューから25年を迎える嵐ですが、ファンの皆様にも周年をお楽しみいただくためのいくつかの企画を準備しておりますので、お知らせいたします」として、詳細が発表されました。

まず発表と同日に公開されたのが、25周年特設サイト『MY BEST ARASHI』。デビュー曲『A・RA・SHI』からこれまでにリリースされた計423曲の中から、一般の閲覧者がオリジナルのテーマで『BEST5』を選曲し、投稿できる企画が実施されています。

そしてデビュー日の11月3日には、以下の5つのコンテンツが用意されています。

映画館では、嵐ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント『ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025』の開催が決定。10周年のライブ『ARASHI Anniversary Tour 5×10』が、11月3日から2025年3月下旬までかけて順次、全国22の劇場で計505回上映されるということです。

公式YouTubeチャンネルでは、現在公開中の作品をのぞく、嵐のミュージックビデオ計70本を公開。

また、嵐 LIVE DVD『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』から『ARASHI LIVE TOUR Popcorn』まで、計12タイトルをBlu-ray化しリリース。56枚目シングル『君のうた』の歌絵本がファンクラブ会員に先行発売されるほか、現在配信中の嵐20周年ベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(Special Edition)がDolby Atmos音源で配信されることも発表されました。