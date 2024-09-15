¡ÖÌòÆÀ¤À¤Í¡×àÎ¾¼ê¤Ë²Öá¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡ª32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ç¡¼¥ÈáÊó¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¾°æÎèÆà¡Ê33¡Ë¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢àÎ¾¼ê¤Ë²Öá¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤ì¤Ê¤Á¤ó¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤È¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ8·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÓÐ¤¦½Ê½÷¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾¾°æ¤È¤Îà¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥Èá¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤¤Ç¡Ö¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Î4²óÌÜ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ê¤ª¤Á¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ø¡£¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ø¤Î¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤â¤¦¤ï¤Ã¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼ÌòÆÀ¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤·¤¢¤ï¤»¤À¤Í¤Ã¡×¤Ê¤É¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤òÁ¢¤àÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£