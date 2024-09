韓国俳優イ・ミンギとチョン・ソミンが共演した韓国ドラマ『この恋は初めてだから〜Because This is My First Life』(2017年)のリバイバル放送が、テレビ大阪「アジアドラマタイム」枠で12日よりスタート。日本語吹替版もあり、このほど大阪市内でスペシャルイベントが開催された。同作は、IT企業勤務で性格にクセがある38歳独身主義者ナム・セヒ(イ・ミンギ)と、ソウル大学卒の高学歴女子で脚本家の夢が諦められない30歳独身ユン・ジホ(チョン・ソミン)が、ひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことになるストーリー。

日本語吹替は、赤坂柾之、折井あゆみ、久保ユリカが務め、イベントに集結。キャラクターとの違いに触れ、赤坂は「セヒはまず(僕のように)こんなにおしゃべりじゃないですよね」と笑いに包んだ。クールなセヒとは性格がまったく似ておらず、声を当てるのも難しかったという。一方、ヒロインを演じた折井は「ジホは、正直、似すぎていて…」と共感しまくり「このセリフ、昔、言ったことあるかも?」と思うセリフもあったよう。回が進むにつれて、「セリフではなく、自分の心の声を吐露している」と明かした。久保は、ヤン・ホラン役について「独特な笑い方をするので、どこまで再現できたか…注目してほしい」と呼びかけた。さらに、今回の日本語吹替版には「放送芸術学院専門学校大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校」で声優を目指す学生たちがオーディションに参加。イベントでは、合格した学生に3人がアドバイスをする場面もあった。イベントや収録の模様は、YouTubeで配信されている。■テレビ大阪アジアドラマタイム『この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life』月〜金曜 午前9時30分〜10時30分(TVer配信あり)全22話、日本語吹替(2ヶ国語)+日本語字幕・キャスト:イ・ミンギ、チョン・ソミン、キム・ミンソク、パク・ビョンウン、イ・ソム・日本語吹替:赤坂柾之(ナム・セヒ役)、折井あゆみ(ユン・ジホ役)、久保ユリカ(ヤン・ホラン役)・ストーリーIT企業の社員ナム・セヒ(イ・ミンギ)は38歳のどこにでもいるサラリーマン。性格にくせがあり、人やお金にあまり興味がない独身主義者。働き始めた頃に将来を考え家を購入したが、今はローン返済に苦しめられる生活を送っている。一方、30歳独身ユン・ジホ(チョン・ソミン)は名高いソウル大学卒の高学歴女子。脚本家の夢をあきらめられず、安月給の補助作家としてかれこれ5年働いている。一緒に住んでいる弟が授かり婚をすることになり、居場所がなくなってしまったジホは家を出る羽目に。そんな2人がひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことになるのだが…。