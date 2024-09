トッテナム・ホットスパーに所属するブラジル代表FWは怪我に悩まされている。



『The Sun Football』のトム・バークレイ氏によると、トッテナムを指揮するアンジェ・ポステコグルー監督はブラジル代表FWリシャルリソンがしばらく欠場することを認めたようだ。



2022年7月にエバートンから6000万ポンドという高額な移籍金でトッテナムへ完全移籍を果たしたリシャルリソンだが、加入後1年目こそは3ゴール3アシストと消化不良なシーズンに。しかし2年目となった昨季は公式戦31試合の出場で12ゴール4アシストを記録するなどクラブの5位フィニッシュ、そしてヨーロッパリーグ出場権獲得に大きく貢献した。





Ange confirms Richarlison will be out for a while:



"He's still a while… He's in rehab. We'll take it conservatively. Think it's a still a bit." (@TomBarclay_) pic.twitter.com/Xe0dJvloOX