吉田＆山根＆ロイス先発のギャラクシー、天王山の“LAダービー”制す！　ロリスやジルーらLAFCに大逆転

MLS(メジャーリーグ・サッカー)ウェスタン・カンファレンス第31節が14日に行われ、ロサンゼルス・ギャラクシーとロサンゼルスFCが対戦した。ロサンゼルスの交通量の多さをもじった“エル・トラフィコ”の愛称でも知られるロサンゼルス・ダービー。今季2度目の対戦は、勝ち点「48」の2位LAFCが勝ち点「52」で立つ首位LAギャラクシーに挑む天王山となった。LAギャラクシーのDF吉田麻也とDF山根視来はマルコ・ロイスらとともに先発フル出場を果たし、LAFCではウーゴ・ロリスやオリヴィエ・ジルーらがスターティングイレブンに名を連ねた。

【ゴール動画】元バルサのリキ・プッチ躍動! ギャラクシーが白熱のLAダービー制す

試合の均衡が破れたのは開始4分、LAFCが先制に成功する。左サイドを突破したデニス・ブアンガがグラウンダーで折り返すと、ゴール前の吉田はクリアしきれず。こぼれ球に反応したマテウシュ・ボグシュが押し込んだ。さらに15分、LAFCがリードを広げる。再びブアンガが左サイドを切り裂いてペナルティエリア左に侵入。折り返しと見せかけて自らシュートを放ち、相手GKの股の間を通して流し込んだ。2点ビハインドで折り返したLAギャラクシーは後半から反撃開始。53分、ロイスのパスをペナルティエリア内で収めたデヤン・ヨヴェリッチが相手を背負いながらも前を向き、右足を振り抜いてゴール左上に突き刺す。さらに55分、エドウィン・セリージョが豪快なミドルシュートをゴール左上隅に叩き込み、LAギャラクシーが一気に試合を振り出しに戻した。次の1点が生まれたのは67分、LAギャラクシーが逆転に成功する。ペナルティエリア右の深い位置からロイスが折り返し、ボックス中央のリキ・プッチが左足で合わせてゴール前へボールを送る。これに反応したゴール前のヨヴェリッチがコースを変えて流し込んだ。一転して追いかける展開となったLAFCは、79分に退場者を出してしまう。ルイス・オブライエンが山根への危険なタックルで一発レッドカードとなり、残り時間を数的不利で戦うことになった。そして86分、LAギャラクシーがダメ押しの4点目を奪う。ロイスのパスをペナルティエリア手前で受けたリキ・プッチが右足一閃。狙い澄ましたコントロールショットをゴール右下へ突き刺した。試合はこのまま終了し、2点差をひっくり返したLAギャラクシーが2試合ぶり白星でLAFCとの勝ち点差を「7」に広げた。なお、LAギャラクシーは西地区と東地区の上位チームによって争われるMLSカップ・プレーオフへの出場権を西地区一番乗りで手に入れた。次節は18日に行われ、LAギャラクシーはポートランド・ティンバーズと、LAFCはオースティンと対戦する。【スコア】ロサンゼルス・ギャラクシー 4−2 ロサンゼルスFC【得点者】0−1 4分 マテウシュ・ボグシュ(LAFC)0−2 15分 デニス・ブアンガ(LAFC)1−2 53分 デヤン・ヨヴェリッチ(LAギャラクシー)2−2 55分 エドウィン・セリージョ(LAギャラクシー)3−2 67分 デヤン・ヨヴェリッチ(LAギャラクシー)4−2 86分 リキ・プッチ(LAギャラクシー)