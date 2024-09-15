Ä¶ÂçÊª¤ÎÉã¿Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¡¡28ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÏÊì¤âÂç½÷Í¥¡¡¥¥ê¥ê²£´é¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤Ð¤«¤ê°ú¤·Ñ¤®ÁÇÅ¨¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¡Ê28¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¼«¤é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê63¡Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¡Ê63¡Ë¡£Æó¿Í¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¼êÄÍ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²»³Ú³èÆ°¤ä¼Çµï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼êÄÍ¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¸ø±à¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²£´é¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿¿ÅÄ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡Ä¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¤Á¤ç¤í¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¾Íè¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£