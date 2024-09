活動休止中の5人組グループ「嵐」が15日、結成25周年を迎え、所属レーベルの公式サイトを通じて25周年特設サイトをオープンすることなどを発表をした。

25周年を記念し特設されたサイト「MY BEST ARASHI」は15日の正午から公開されている。

11月3日にはデビューから25年を迎える嵐。同日にはLIVE DVD合計12タイトルをBlu-ray化し発売、全ミュージックビデオを YouTube 公開、「5x20 All the BEST!! 1999-2019」Dolby Atmos音源で配信、 歌絵本「君のうた」 が発売されることなども発表。

そのほかにも「ARASHI FILM CONCERT TOUR2024-2025」の開催も発表し、計6つの周年企画を報告した。

同グループはは4月10日、メンバー5人で新会社「株式会社嵐」を設立したことを発表。SMILE―UP.(旧ジャニーズ事務所)のタレントのマネジメントなどを担う新会社「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで明らかにした。新会社では5人が直接経営に参加し、ファンクラブの運営なども担っていく。