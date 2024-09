ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ヴィランズのビッグプリントが目をひく、ディズニーデザイン「裏毛パーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏毛パーカ」ヴィランズ

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<カットソー>綿100%(裏毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーヴィランズデザインのパーカ。

フロントにはディズニーヴィランズのビッグプリントが施され、インパクト抜群!

肩のラインを落としてゆったりとしたシルエットに仕上げているのが今っぽく、大人の女性にぴったりです。

さらに前後の丈感に差をつけているので、重ね着をしてレイヤードスタイルも楽しめ、腰回りの体型隠しにも◎

デザインは全部で4種類がラインナップ。

『101匹わんちゃん』クルエラ

© Disney

『101匹わんちゃん』に登場するディズニーヴィランズ「クルエラ」デザインのパーカ。

シンプルなカラーなのでコーディネートしやすく、迫力満点なアートが映えます☆

© Disney

2パターンの「クルエラ」の表情が楽しめる、ユニークなプリントにも注目◎

躍動感のある「クルエラ」の姿が印象的です。

『ライオン・キング』スカー

© Disney

『ライオン・キング』に登場するディズニーヴィランズ「スカー」デザインのパーカ。

中央の「スカー」のアートがかっこよく、深めのカジュアルなカラーでおしゃれに着こなせそう!

© Disney

「スカー」は凛とした表情で、背面には爪痕のようなアートも施されています。

下部には表情豊かな「ハイエナ」の姿も☆

『リトル・マーメイド』アースラ

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」デザインのパーカ。

「アースラ」のイメージカラーでもあるパープルが基調で、縦書きのカタカナでプリントされたロゴがインパクト抜群◎

© Disney

ロゴはポップなタッチで表現されているのもポイント。

劇中にも登場する海のシーンの「アースラ」をデザインしています☆

ヴィランズ

© Disney

「ヴィランズ」デザインのパーカ。

シックな黒が基調で、ビビッドなカラーのロゴがユニークで遊び心たっぷり!

© Disney

中央には『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」の姿が☆

後ろには「ドクター・ファシリエ」や「クロード・フロロー」も!

<素材アップ>

身生地は綿100%の裏毛素材で程よい厚み感。

ざっくり着るのが今っぽい!

ヴィランズのビッグプリントが目をひく、ディズニーデザイン「裏毛パーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

