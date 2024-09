ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、合皮素材で重厚感のある造りの、ディズニーデザイン「ストーリーブック型ショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストーリーブック型ショルダーバッグ」

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:約20×24×6cm

重さ:約500g

ショルダー調節可・取り外し可

ショルダーベルト長さ:最短約102〜最長約132cm(7穴)

素材:合成皮革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

本のような立体的な形と、落ち着いた色使いが上品なデザインのショルダーバッグ。

前面とサイドの片方のマチ部分にプリンセスモチーフの型押しが施され、プリントで物語を表現しています。

ゴールド色の型押しがとっても華やか!

合皮素材で重厚感のある造りなのもポイントです。

デザインは『美女と野獣』と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。

『美女と野獣』

© Disney

『美女と野獣』デザインのショルダーバッグ。

劇中のキーアイテムでもある、ガラスドームに入った一輪のバラの花が中央に☆

サイドには、ディズニープリンセス「ベル」と「野獣」のシルエットもプリントされています。

© Disney

おしゃれなタッチのロゴも素敵!

ガラスドームの下には羽根などもあしらわれ、デザインの細部まで丁寧に表現されています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのショルダーバッグ。

カジュアルで温かみのある色使いが可愛い☆

サイドには「魔法の花」のプリントも施され、『塔の上のラプンツェル』の世界観たっぷりです。

© Disney

表面には、「ラプンツェル」と「フリン・ライダー(ユージーン・フィッツハーバート)」がゴンドラに乗っている、劇中のロマンティックな名シーンがデザインされ、空にはランタンも舞っています。

© Disney

<オープン時>

天面はファスナー開閉で安心◎

中には小物類を入れるのに便利なオープンポケットが1つ付いています。

© Disney

ショルダーベルトは取り外し可能なので、本体部分だけをブック小物使いしてもOK!

コーディネートの主役になれるバッグ。

合皮素材で重厚感のある造りの、ディズニーデザイン「ストーリーブック型ショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『美女と野獣』と『塔の上のラプンツェル』モチーフ!ベルメゾン ディズニー「ストーリーブック型ショルダーバッグ」 appeared first on Dtimes.