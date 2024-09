ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2024年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ

登場時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから登場している、TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ。

2024年9月のラインナップとして「アーニャ・フォージャー」のフィギュア2種類が展開されます。

思わず笑顔になれそうな「アーニャ・フォージャー」の魅力が詰まったフィギュアを紹介していきます☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (アーニャ・フォージャー)おしゃれコーデVol.3.5

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約7×15cm

セガプライズの“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアに、様々な衣装を着たおしゃれな「アーニャ・フォージャー」を楽しめる、おしゃれコーデシリーズ第3弾が再登場。

かわいらしい衣装やポーズが魅力的な「アーニャ・フォージャー」が、表情を変えて再登場します。

作中のカットを元に、衣装のシワ感や髪の毛のなびき方を考え、かわいらしく表現されたフィギュア。

花柄のスカートにイエローのアウターを合わせた、華やかなコーディネートです。

気分が上がる明るいカラーの服装で、にっこり笑顔を見せています!

アップにした髪型もおしゃれのポイント。

楽しいお出かけシーンのような雰囲気に仕上げられた、おしゃれなフィギュアです。

動きに合せてスカートの裾がなびく様子もしっかり再現。

いろいろな角度から眺めたくなる、こだわりが詰まったフィギュアシリーズです☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 ちょこのせ プレミアムフィギュア(アーニャ・フォージャー)なつやすみ

登場時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約4×12cm

いろんな場所に「ちょこのせ」できる、セガプライズのフィギュアシリーズ。

アイスを頬ばり、夏休みを楽しむような「アーニャ・フォージャー」の姿が立体化されています☆

3段になったアイスを食べながら、手を上げて呼びかける「アーニャ・フォージャー」

セーラー風のワンピースを着た、かわいらしい装いで立体化されています。

棚や段差に座らせることができ、好きな場所に飾って楽しめるプライズです。

「アーニャ・フォージャー」のかわいい姿を切り取った、2種類のフィギュア。

セガプライズのTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズは、2024年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アーニャのフィギュア2種類!セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ appeared first on Dtimes.