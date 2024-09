俳優の竹内涼真(31)が自身のインスタグラムを更新。テレビドラマ「ブラックペアン シーズン2」(TBS系)のファンミーティングイベントで訪れた台湾での様子を公開し、日本や台湾のファンから多数の反響が寄せられている。

「Thank you, everyone in Taiwan. I'll come again!」(台湾の皆様ありがとうございます。また来ます!)とつづって公開された写真では、台北市の「東門市場」にある人気店、「江記東門豆花」にて台湾名物狷Σ岫瓠蔑笋笋係任瓩親ζに甘いシロップやタピオカなどをかけて食べる台湾の伝統的スイーツ)を笑顔で食べる様子やシックなモノトーン調の自撮り画像を披露。

この投稿にファンからは「タンクトップ!いい顔して食べるね!」「もぐもぐ可愛い!」「こんな可愛いお写真投稿してくれてありがとう!」「タンクトップ最高すぎる」といった日本語のコメントのほか「台湾に来てくれてありがとう!また​必ず来てください!」「(イベントの入場チケット)抽選に外れてしまったので次回はもっと大きな会場で...」​「お店選びのセンス良いですね!ここは私も大好きなお店です!」といった中国語でのコメントも多数寄せられていた。