¡Ú£Æ£±¡Û¥¿¥¤¥È¥ëÌÔÄÉ¥Î¥ê¥¹¤¬£Ñ£±ÇÔÂà¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬£Æ£É£Á¤Ë·ãÅÜ¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×
¡¡£Æ£±¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£±£µÆü·è¾¡¡Ë¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£Ñ£±ÇÔÂà¤Ç£±£·ÈÖ¼ê¡Ê¸å¤Ë¥¬¥¹¥ê¡¼¤Î¼º³Ê¤Ç£±£¶ÈÖ¼ê¤Ø·«¤ê¾å¤²¡Ë¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤ÏÍ½Áª¤Ç¾×·â¤ÎÁá´üÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥ó¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ½ªÈ×¤Ë²«´ú¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¥Î¥ê¥¹¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Î¥ê¥¹¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Îµ¯¤¤¿¼þÊÕ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï²«´ú¤Ï¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤ËÄãÂ®Áö¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥·¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Çò´ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÂ¦¤Ï¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î£Ñ£±ÇÔÂà¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Á¡Ë¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤º¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¹¥Æ¥éÂåÉ½¤Ï¡¢±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤Ç¡¢£Æ£É£Á¤ØÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç²«´ú¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤«£Æ£É£Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡££Æ£É£Á¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤ËÃÙ¤¤¤À¤±¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï²«´ú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È£Æ£É£Á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´°÷¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ïµ¬Â§¾å¤â¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Î¥ê¥¹¤ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÏàÈï³²¼Ôá¤À¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¼ó°Ì¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤òÌÔÄÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ½Â¤¼ÔÉôÌç¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¼ó°Ì¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÆ±¤¸¤¯ÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÂ¦¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£