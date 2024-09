Appleのハードウェアテクノロジー担当ヴァイスプレジデントであるジョニー・スルージ氏が、iPhone 16のメモリ(RAM)が8GBであることを明かしました。Apple's Johny Srouji confirms all iPhone 16 models have 8GB RAM, more details - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/09/13/iphone-16-ram-apple-intelligence/

Apple confirms the iPhone 16 has 8GB of RAM to power Apple Intelligence - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/14/24244540/apple-confirms-iphone-16-pro-max-8gb-ram-apple-intelligence2023年に発売されたiPhone 15シリーズは、iPhone 15/15 Plusが6GBのRAMを搭載しており、iPhone 15 Pro/15 Pro Maxが8GBのRAMを搭載しています。記事作成時点で8GB以上のRAMを搭載しているiPhoneはiPhone 15 Pro/15 Pro Maxだけであり、パーソナルAIのApple Intelligenceを動作させることができるのもiPhone 15 Pro/15 Pro Maxだけであるため、Apple Intelligenceを動作させるには8GB以上のRAMが必要になるのではと指摘されていました。「Apple IntelligenceはなぜiPhone 15 Pro以降が要件なのか」をApple幹部が説明 - GIGAZINE2024年9月に発表されたばかりのiPhone 16シリーズは、発表イベントの中では各モデルのRAMが何GBになるのかは明かされていませんでした。しかし、すべてのモデルに8GBのRAMが搭載されていることが、テクノロジー系YouTubeチャンネルのGeekerwanによるスルージ氏へのインタビューの中で明らかになりました。我们采访了苹果芯片背后的男人--Johny Srouji! - YouTubeスルージ氏はiPhone 16の全モデルが8GBのRAMを搭載している点について、「我々の目標は最高の製品を作り、最高のユーザーエクスペリエンスを提供することです。Apple Intelligenceに関連して、DRAMはひとつの側面です。シリコン、ハードウェア、ソフトウェアのいずれであっても、我々が構築しているものを見ると、多くの点で無駄を省きたいと考えています。特定の機能を有効にするにはどうすればいいかを示すデータが大量にあり、Apple Intelligenceは私たちが有効にしたい非常に重要な機能のひとつです。私たちは計算とメモリ帯域幅、メモリ容量の両方についてさまざまな構成を検討します。そして、実際に最も理にかなったトレードオフとバランスを取ります。つまり、Apple IntelligenceはRAMを8GBにする必要があると我々に思わせて主要な機能でした。しかし、8GBのRAMはゲーム、ハイエンドゲーム、AAAタイトルのゲーム、デバイス上のハイエンドゲームなど、他のアプリケーションでも非常に役立ちます。したがって、ユーザーにとって非常に有益なアップグレードになると思います」「覚えておくべきもうひとつの点は、ソフトウェアとシリコンと製品が完全に統合されていることの利点のひとつとして、当社の優秀なソフトウェアチームがコンピューティングを最適化するだけでなく、各アプリケーションのメモリフットプリントも最適化されるという点です。そのため、メモリを無駄にしてしまうことがありません。私たちはこれらすべてのトレードオフを検討し、最終的に、8GBのRAMが私たちにとって最も完璧な選択であると判断しました」と語りました。この他、Appleシリコンが業界の他製品と比べてコア数の増加に注力していない理由について質問されたところ、スルージ氏は「当社のシリコン全体のシングルスレッドパフォーマンスを見ると、業界で絶対的に最高のスコアをたたき出しています。当社は業界をリードしており、これは効率コアのパフォーマンスにおいても同様です」「そして、iPhone・iPad・Macに搭載されるシリコンの構成を検討する際には、多くのシミュレーションおよびパフォーマンスモデリングツールを活用し、実際のデータを確認します。例えば、製品のバッテリーサイズ、製品の電力供給システム、製品の熱エンベロープなどを考慮します。その理由は、過剰に構築すると無駄が生じるためです。例えば、スマートフォンの場合、2つのパフォーマンスコアと4つの効率コアがそのデバイスに求められる要件を満たすという結論に達しました。これは、当社のシリコンが最高のシングルスレッドパフォーマンスを備えており、効率コアが他のタスクに非常に適しており、その構成が機能するためです」と語りました。なお、インタビューでは他にもiPhone 16とiPhone 16 Proの進化したカメラ性能に関する言及などもあります。