セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ブルーゴールド」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ブルーゴールド」

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約21×17×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する”赤いほっぺ”シリーズから、豪華な衣装を着た「ドナルドダック」のぬいぐるみが登場。

上品なブルーゴールドカラーで仕上げられたセーラー服と帽子がポイントです。

艶のあるワインレッドをチョイスした、胸元の大きなリボンがより高級感を演出。

「ドナルドダック」の体には触り心地の良いふわふわな生地が使用されています。

ほんのり赤く染まったほっぺもかわいい、大きなぬいぐるみです。

上品なブルーゴールドカラーの衣装を着た「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ドナルドダック 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ブルーゴールド」は、2024年9月6日より順次全国のゲームセンターなどに登場です☆

