ÀôË¼Êæ»á¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¡Ö3¿Í¤â¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£²È¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë»Å»ö¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÀôË¼Êæ»á¡Ê61¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê46¡Ë¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ²ñ¤ÎÁ´µÄ°÷¡Ê5²ñÇÉ¤ÈÌµ½êÂ°¤Î·×86¿Í¡Ë¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄ²ñÄêÎã²ñ½éÆü¤Î19Æü¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Â¨ÆüºÎ·è¤µ¤ì¡¢²Ä·è¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ºØÆ£»á¤Ï¼º¿¦¤«µÄ²ñ²ò»¶¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡¢14Æü¤â¡Ö¸øÌ³¤ò°ìÆü°ìÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤éÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Î²Ä·è¤ÏµÄ°÷3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤Î4Ê¬¤Î3°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¡£²Ä·è¤Î¾ì¹ç¡¢10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤¹¤ë¡£ºØÆ£»á¤¬²ò»¶¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¸©µÄÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²þÁª¸å¤ÎµÄ²ñ¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬À®Î©¡£µÄ²ñ¤«¤éÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¼º¿¦¤¹¤ë¡£
¡¡³Æ²ñÇÉ¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤¬µÄ²ñ²ò»¶¤·¤Æ¤âÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òºÆÀßÃÖ¤·¤Æµ¿ÏÇ²òÌÀ¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ØÃÎ»ö¤ÎÃÏ°Ì¤ä¸¢¸Â¤Î»È¤¤Êý¤ÎÌäÂê¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£´ØÏ¢¤·¤Æ3¿Í¤â¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£²È¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢½é¤á¤«¤éÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡þÊ¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Îµ¿ÏÇ7¹àÌÜ
¡Ê1¡Ë¿Í»ö¡á¤Ò¤ç¤¦¤´¿ÌºÒµÇ°21À¤µª¸¦µæµ¡¹½¤ÎÉûÍý»öÄ¹2¿Í¤¬ÆÍÁ³²òÇ¤
¡Ê2¡ËÃÎ»öÁª¡á2021Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ç´´Éô¿¦°÷¤é¤¬ºØÆ£¸µÉ§»á¤ÎÁªµó¤ò¼êÅÁ¤¤
¡Ê3¡ËÃÎ»öÁª¡á¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼°ÍÍê¤Î¤¿¤á¡¢¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿
¡Ê4¡ËÂ£ÅúÉÊ¼õÎÎ¡áÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿
¡Ê5¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¡áÉûÃÎ»ö¤é¤¬ºØÆ£»á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤ËÂçÎÌ¹ØÆþ¤µ¤»¤¿
¡Ê6¡ËÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡áºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÈñÍÑ¤ò¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿
¡Ê7¡Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡á´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤òÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¤ê¤·¤¿