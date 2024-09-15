中京5R新馬戦を制したスリーキングス(c)netkeiba

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　15日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・9頭)は、後方から徐々にポジションを上げ、直線の競り合いを制した岩田康誠騎手騎乗の1番人気スリーキングス(牡2、栗東・上村洋行厩舎)が、後方から脚を伸ばして最後まで争った5番人気キントラダンサー(牝2、栗東・長谷川浩大厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分02秒9(稍重)。

　さらに7馬身差の3着に4番人気エンマ(牡2、栗東・武英智厩舎)が入った。なお、2番人気フェアリーグレン(牝2、栗東・吉田直弘厩舎)は8着に、3番人気スルーザナイト(牝2、栗東・西園翔太厩舎)は7着に終わった。

　勝ったスリーキングスは、父エピファネイア、母ヒムノティック、その父War Frontという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆スリーキングス(牡2)
騎手:岩田康誠
厩舎:栗東・上村洋行
父:エピファネイア
母:ヒムノティック
母の父:War Front
馬主:辻子依旦
生産者:ヤナガワ牧場

【全着順】
1着　スリーキングス　1人気
2着　キントラダンサー　5人気
3着　エンマ　4人気
4着　サンライズロジャー　9人気
5着　アスクコモンタレヴ　7人気
6着　ネトル　8人気
7着　スルーザナイト　3人気
8着　フェアリーグレン　2人気
9着　セレジェイラ　6人気