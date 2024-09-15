15日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・9頭)は、後方から徐々にポジションを上げ、直線の競り合いを制した岩田康誠騎手騎乗の1番人気スリーキングス(牡2、栗東・上村洋行厩舎)が、後方から脚を伸ばして最後まで争った5番人気キントラダンサー(牝2、栗東・長谷川浩大厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分02秒9(稍重)。

さらに7馬身差の3着に4番人気エンマ(牡2、栗東・武英智厩舎)が入った。なお、2番人気フェアリーグレン(牝2、栗東・吉田直弘厩舎)は8着に、3番人気スルーザナイト(牝2、栗東・西園翔太厩舎)は7着に終わった。

勝ったスリーキングスは、父エピファネイア、母ヒムノティック、その父War Frontという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆スリーキングス(牡2)

騎手:岩田康誠

厩舎:栗東・上村洋行

父:エピファネイア

母:ヒムノティック

母の父:War Front

馬主:辻子依旦

生産者:ヤナガワ牧場

【全着順】

1着 スリーキングス 1人気

2着 キントラダンサー 5人気

3着 エンマ 4人気

4着 サンライズロジャー 9人気

5着 アスクコモンタレヴ 7人気

6着 ネトル 8人気

7着 スルーザナイト 3人気

8着 フェアリーグレン 2人気

9着 セレジェイラ 6人気