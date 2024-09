映画『ターミネーター2』より、T-800のフィギュアがリアルに進化して登場だ。約11年ぶりに2.0版としてホットトイズ「ムービー・マスターピースDX(デラックス)」で立体化された本アイテムは、本革の素材を使用したコスチュームほか、ヘッドやボディを新規で開発。LEDライトアップ機能を搭載した、製鉄所の溶鉱炉をイメージしたジオラマ台座が付属する。細部までこだわられている。

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2024 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.

バトルダメージ版のT-800を、全高約32cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。演じるアーノルド・シュワルツェネッガーの肖像権をクリアしたヘッドは、新規開発となる2種が付属。1つ目は、傷を負ったヘッド。2つ目は、右目にLEDライトアップ機能を搭載した、エンドスケルトンが露わになったヘッドだ。どちらも眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能。戦闘によって負った傷や皮膚の質感、皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

ボディは新たに開発し、屈強な肉体を再現。破れたグレーのシャツや左脚のパンツから露わになったメカニカルな骨格など、ディテールや素材にこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。トレードマークのレザージャケットとパンツ、ベルトには、本革の素材が新規採用されている。

さらに、左腕が損傷してシリンダーなどがむき出しになった姿に変更できる、差し替え用の左腕パーツとレザージャケットが付属する。

武器として、マシンガン、ライフル、ピストル、グレネードランチャー、弾薬セットが付属。弾薬は着脱できる弾帯に収納可能だ。また、停止状態のシーンに登場した鉄の棒が付いてくる。ラストシーンを彷彿とさせる、親指を上げたものを含む多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまな劇中シーンを演出可能。製鉄所の溶鉱炉をイメージしたジオラマ台座は、LEDライトアップ機能を搭載している。

2025年10月発売予定。59,000円(税込) /トイサピエンス予約価格53,000円(税込)。