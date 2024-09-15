àÊ¡²¬¸ø±é¥É¥¿¥¥ã¥óáÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Ë¡¢»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤â...¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI do what I have to do with loved ones.¡×(°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹)¤È¤À¤±ÄÖ¤Ã¤¿ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²Î¤¦»Ñ¤ä¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²¿¤«¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿´é¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡11Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖTA LIMITED ¡ÁThank U tour¡Á 2024¡×¤ÎÊ¡²¬¸ø±é2ÆüÌÜ¤¬¡¢µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤ËµÞî±Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢15ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤ÇÉÍºê¤«¤éÀµ¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬¿¶ÂØ¤¢¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¡ÖÀµÄ¾¤ï¤¿¤·¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖTA¥³¥ß¥å¹Ó¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡¢Î¹Èñ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£