5人組グループ・ 嵐 (相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔)が15日、結成25周年を迎えた。それを記念し、同日正午に25周年特設サイト「MY BEST ARASHI」が開設されるなど計6つの発表が行われた。特設サイト「MY BEST ARASHI」は、正午にオープン。サイト内では、デビュー曲「A・RA・SHI」からこれまでリリースしてきた計423曲の中から、自由なテーマでベスト5を選曲する企画を実施している。

また、所属レーベル「Storm Labels」のサイト内では、 嵐 のLIVE DVD計12タイトルをBlu-ray化し、11月3日に発売することが発表された。対象タイトルは『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』『2004 嵐 ! いざッ、Now Tour!!』『ARASHI AROUND ASIA Thailand-Taiwan-Korea』『ARASHI AROUND ASIA+ in DOME』『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』『ARASHI Anniversary Tour 5×10』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 STADIUM』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 DOME+』『ARASHI LIVE TOUR Beautiful World』『ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012』『ARASHI LIVE TOUR Popcorn』となる。デビュー25周年とLIVE DVDのBlu-ray化を記念し、 嵐 ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント『ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025』の開催も決定。11月3日から2025年3月下旬までかけて順次、 嵐 10周年ライブ『ARASHI Annibersary Tour 5×10』を全国のユナイテッド・シネマほか、全22劇場にて計505回上映する。また、11月3日には同グループYouTubeチャンネルにて、全Music Videoを公開。現在配信中の 嵐 20周年ベストアルバム『5×20 All the VEST!!1999-2019』(Special Edition)をDolby Atmos音源で11月3日に配信する。さらに、56枚目シングル「君のうた」が歌絵本になることが決定。歌詞に込められた普遍的な愛のメッセージをハートフルな水彩画に投影した。11月3日に 嵐 ファンクラブ会員限定で特典付き先行発売する。 嵐 は1999年、ハワイにてクルーズ客船でのデビュー会見を行い、シングル「A・RA・SHI」でメジャーデビュー。09年『第60回 NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回 オリコン年間ランキング2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループのひとつに成長した。各メンバーがソロとしても、映画やドラマなどで主演を務めている。19年1月、20年12月31日をもって活動休止することを発表した。二宮は、23年10月に独立を発表したが、 嵐 からは脱退せず、今後もグループとして再開する際にはメンバーとして活動していくとしていた。24年4月10日、メンバー5人で新会社を設立したことを報告。同月19日には株式会社「STARTO ENTERTAINMENT」との「グループエージェント契約」が同社サイト上に明記された。松本は同年5月、個人活動に関してSTARTO ENTERTAINMENTから独立すると、公式サイトで発表していた。