ハンバーグ王子絶賛！ 最新「グルメハンバーガー」5選

肉汁たっぷりのハンバーガーで心もおなかも満たしたい! そんなあなたに、ハンバーグ王子が厳選したグルメハンバーガーをご紹介します。

素材や味にこだわったグルメハンバーガーのお店がここ数年増えています。お店によって個性はさまざまですが、ハンバーグ王子としてメディアでも活躍されている松島和之さんに、おすすめのハンバーガーを教えていただきました!

教えてくれる人

松島和之

「1日1バーグ」をモットーに年間500食以上のハンバーグを食べ続ける、人呼んで「日本一ハンバーグを食べ歩くハンバーグブロガー」。日本ミンチ協会が公認する「ハンバーグ王子」でもある。レトルトハンバーグやチルドハンバーグのマニアとしても著名。ハンバーグと白米とのマッチング「白米マリアージュ」の魅力も伝え広めている。

1. シェイク ツリー ダイナー

WILD OUT 出典:ヒロシ1649さん

松島さん

まさに常識を覆すワイルドなハンバーガー! 何と言っても通常のよくあるバンズではなく、パティとパティで具材を挟む「WILD OUT」は、見た目のインパクトも楽しめるおすすめバーガー。さらにここにパティを追加で何枚でもトッピングできるのがうれしいところ。食べ始めから食べ終わりまで肉汁の大海原に包まれたかのよう。まさに肉好きさんも納得の一口をいただけば、思わず病みつきになってしまう一品となっています。

2. ゴリゴリバーガー タップルーム

3×3 ゴリゴリバーガー 写真:お店から

<店舗情報>◆シェイク ツリー ダイナー住所 : 東京都墨田区向島1-23-11 東京ミズマチ E06TEL : 03-6658-8017

松島さん

自分好みにカスタマイズトッピングできる店名通りのゴリゴリのハンバーガーを楽しめるバーガーショップです。4枚のビーフ100%パティが挟まる「4×4ゴリゴリバーガー」に「チーズ」&「ベーコン」をトッピングするのがおすすめです。力強い肉感あるゴリゴリのビーフ100%超粗挽きパティに濃厚なコクを楽しめるたっぷりチーズがあわさることで旨みが華麗に底上げされてまさにたまらない味わいのハンバーガーを堪能することができます。見た目のインパクトも楽しめるのでぜひ!

3. 下北沢バル セブン

ベーコンレタスバーガー 写真:お店から

<店舗情報>◆ゴリゴリバーガー タップルーム住所 : 東京都港区西麻布1-2-3 1FTEL : 050-5592-9813

松島さん

アットホームな雰囲気のカジュアルバーでありながらも、フレンチ出身のシェフによる本格肉料理バーガーを楽しむことができます。おすすめは「ベーコンレタスバーガー」。オリジナルスパイス150gの肉厚ビーフ100%パティは、かみしめる度に力強い旨みがあふれだしてくる美味な仕上がり! そこにあわさる極厚ベーコン・フレッシュトマト・シャキシャキレタス・ハニーマスタードソース・トリュフ塩・チリソース・タルタルソース、さらにそれらを「峰屋」の酒種バンズがやさしく包み込むことで各々の素材が絶妙なハーモニーを奏でてたまらないお味のハンバーガーに。まさに“肉欲”が満たされること間違いなしのフレンチの技法を存分に詰め込んだお肉を楽しむための肉料理バーガーとなっています。

4. BURGER R&R MiLK

B.C. RICH(Triple) 出典:kazukazu_さん

<店舗情報>◆下北沢バル セブン住所 : 東京都世田谷区北沢2-34-9 第一トキワビル 1FTEL : 050-5593-3056

松島さん

こだわりのソースを使用したハンバーガーを楽しむことができるアメリカンな雰囲気満載のバーガーショップです。おすすめは「B.C. RIChH(Triple)」。3段重ねのビーフ100%トリプルパティは、力強い肉感とともに噛みしめる度に牛の旨みがあふれ出す美味な仕上がり。そこにあわさるのは、カレー好きさんにはたまらないスパイス感あふれる特製カレーソースとたっぷりのチーズ。これらによるマッチングが素晴らしく最高です。まさにハンバーガー&カレー&チーズの誰もが好きな組み合わせを楽しめるハンバーガーとなっています。

5. GOLDEN BROWN

ゴールデンブラウンバーガー 出典:kazukazu_さん

<店舗情報>◆BURGER R&R MiLK住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷2-1-4 ACN渋谷幡ヶ谷ビル B1FTEL : 03-6300-0718

松島さん

“バンズが飴色においしく焼けた最高の状態”を表すワードが店名の由来のハンバーガーショップです。ここでは店名と同じメニュー名の「ゴールデンブラウンバーガー」をいただきたいです。シーズニングそこそこにビーフの旨みをしっかりと楽しませながらも肉肉しさ&ジューシー感のバランスが良い美味なビーフ100%パティにあわさるのは、マッシュルーム・スモークチーズ・ベーコン。これらの旨みによる相乗効果&スモーキーな燻香のアクセントが実に素晴らしく、一口いただけば思わず至福のひと時に包まれること間違いなしのハンバーガーとなっています。

<店舗情報>◆ゴールデンブラウン住所 : 東京都目黒区東山2-3-1 青木ビル 1FTEL : 03-6661-8560



※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:松島和之、食べログマガジン編集部

The post ハンバーグ王子絶賛! 最新「グルメハンバーガー」5選 first appeared on 食べログマガジン.