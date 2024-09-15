¼Ö£³Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î ·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Î£±£¹ºÐÃËÀ¤¬»àË´ ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¦Ãæ±ûÀþ±Û¤¨¤¿¤«¡¡Ê¡²¬¡¦ÃÞ»çÌî»Ô
£±£´ÆüÌë¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿19ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£´Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÃÞ»çÌî»ÔµÈÌÚ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤¬Á°¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤±Û¤½¤¦¤ÈÃæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Î¤Ï¤º¤ß¤ÇÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¤âÀÜ¿¨¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«ÁÒ»Ô¤Î³øËÙÞ«À¿¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ú¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿15ºÐ¤Î¾¯½÷¤È¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿52ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£