ÎÏ»Î¤ÎÅÝ¤ì¤ë»Ñ¤¬¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë¡×¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡ÖÆ±»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡×
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ¼·ÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡¡½øÆóÃÊÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ëºÝ¤Î»Ñ¤¬¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÏ»Î¤ÎÅÝ¤ì¤ë»Ñ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤½¤Î¼èÁÈ¤Ï½øÆóÃÊÈ¬½½È¬ËçÌÜ¡¦ÀéÂåÊ¡¡Ê¶å½Å¡Ë¤È½øÆóÃÊÈ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦¹ïÎµÏ²¡ÊÎ©Ï²¡Ë¡£1ÅÙÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¥Ý¡¼¥º¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¡×¡ÖÆ±»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ô»Ê¤òÌ³¤á¤¿¼°¼éÉ÷Ç·½õ¤Ï·³ÇÛ¤ò¹ïÎµÏ²¤Ë¾å¤²¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤«¤éÊª¸À¤¤¤Ä¤¡¢¶¨µÄ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿³È½Ä¹¤«¤é¡ÖÎ¾¼Ô¤¬¼ê¤ò¤Ä¤¯¡¦ÂÎ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬Æ±»þ¤È¸«¤Æ¡¢¼è¤êÄ¾¤·¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀéÂåÊ¡¤È¹ïÎµÏ²¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢¹ïÎµÏ²¤¬¶¯°ú¤ËÅê¤²¤Ë½Ð¤Æ¡¢Î¾ÎÏ»Î¤¬ºÆ¤ÓÂ·¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤Ø¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£É÷Ç·½õ¤Ï¹Ô»Ê·³ÇÛ¤ò¹ïÎµÏ²¤Ë¾å¤²¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¡¢¤³¤³¤â¼è¤êÄ¾¤·¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿3²óÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀéÂåÊ¡¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¡¢3¾¡ÌÜ¤ò¾å¤²¤¿¡£¹ïÎµÏ²¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê¼èÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë