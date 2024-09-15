15日、中京競馬場2Rで行われた2歳未勝利(2歳・未勝利・ダ1200m)は、ハナに立ってレースを進め直線で後続を突き放した松山弘平騎手騎乗の1番人気オトメナシャチョウ(牝2、栗東・森秀行厩舎)が、3番人気サファリ(牡2、栗東・浜田多実雄厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒7(重、2歳コースレコード)。

さらに3/4馬身差の3着に8番人気ソイジャガー(牝2、栗東・中尾秀正厩舎)が入った。なお、2番人気サマーエンジェル(牝2、栗東・高橋一哉厩舎)は9着に終わった。

勝ったオトメナシャチョウは、父Speightstown、母Mylady Curlin、その父Curlinという血統の米国産馬。小倉では2戦して3、2着という結果だったが、単勝1.1倍と圧倒的支持を集めたここで初勝利を挙げた。勝ちタイム1分10秒7は、2021年9月18日にメズメライザーがマークした1分11秒1を0秒4更新する2歳コースレコード。

【勝ち馬プロフィール】

◆オトメナシャチョウ(牝2)

騎手:松山弘平

厩舎:栗東・森秀行

父:Speightstown

母:Mylady Curlin

母の父:Curlin

馬主:ミキハウスHKサービス

生産者:Sather Family LLC

【全着順】

1着 オトメナシャチョウ 1人気

2着 サファリ 3人気

3着 ソイジャガー 8人気

4着 テイエムダイタカ 9人気

5着 ダイメイハマダ 5人気

6着 カリスパール 7人気

7着 ディープボウ 4人気

8着 コパノキュラソー 6人気

9着 サマーエンジェル 2人気