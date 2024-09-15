¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¥í¥·¥¢¤È2ÆüÏ¢Â³ÊáÎº¸ò´¹¤ÈÈ¯É½¡¡2Æü¤Ç150¿Í°Ê¾å¤¬¥í¥·¥¢¤«¤é²òÊü
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï2ÆüÂ³¤±¤ÆÊáÎº¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢UAE¡Ê¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤ÎÃç²ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ö¤ÇÊáÎº103¿Í¤º¤Ä¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤Ë¤âÊáÎº¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢49¿Í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Æü¤Ç150¿Í°Ê¾å¤¬¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊáÎº¸ò´¹¤Ï3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó²òÊü¤µ¤ì¤¿103¿Í¤Ï¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÇÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿Ê¼»Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤Ç¥í¥·¥¢Ê¼¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600¿ÍÊá¤é¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¤ÎºîÀï¤¬ÊáÎº¸ò´¹¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÊ¼»Î¤é¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£