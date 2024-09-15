Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û

Á´¹ñ¤Î15Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷13¹æ¤ÏÎ¦ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢±âÈþ¤ä²­Æì¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¸á¸å¤Î¹ß¿å³ÎÎ¨¡Û

ÅìËÌ¤äÅì³¤ËÌÎ¦¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï50¡ó°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û

15Æü¤â¹­¤¯¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅì¤ä¶å½£¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Û

16Æü¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤Ï¼¡Âè¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ê¡¢17Æü¤È18Æü¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢»¥ËÚ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç¤¹¡£16Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£19Æü°Ê¹ß¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ï¾¯¤·¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£