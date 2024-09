メッシが復帰戦でいきなり2ゴール！　スアレスの得点もお膳立て、首位マイアミは逆転勝利で5連勝

MLS(メジャーリーグ・サッカー)イースタン・カンファレンス第31節が14日に行われ、インテル・マイアミとフィラデルフィア・ユニオンが対戦した。東地区の首位に立つマイアミでは、リオネル・メッシが6月以来の戦線復帰。コパ・アメリカ決勝で右足首のじん帯を損傷した37歳は、先発で2カ月ぶりの実戦出場となった。マイアミではセルヒオ・ブスケツやジョルディ・アルバ、ルイス・スアレス、フェデリコ・レドンドらが先発に名を連ねた。

