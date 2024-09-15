¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦RYKEYDADDYDIRTY¤ÎÂáÊá¤ËSNSÁûÁ³¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃÄÄ¹ÂáÊá¥Þ¥¸¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡×¡¡½÷À¤ËË½¹ÔÍÆµ¿
¡¡²Æì¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¡ÖRYKEYDADDYDIRTY¡×¤³¤È¡¢¼«¾Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î²¼ÅÄ¥à¥È¥¢¥ê¥Ä¥¡¼¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂáÊáÁ°¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿RYKEYDADDYDIRTY¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï14Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢²Æì¸©²Æì»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Î½÷À¡Ê33¡Ë¤Î¶»¤ò²¡¤·¤¿¾å¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡²Æì½ð¤Ë¤è¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ê²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¡£X¤Ç¤Ï°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Æì¤ÇÂáÊá¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²Æì¤Ç¡×¡ÖRYKEYÃÄÄ¹ÂáÊá¥Þ¥¸¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡RYKEYDADDYDIRTY¤Ï1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPretty Jones¡Ù¡ØMZEE¡Ù¡ØRYKEY DADDY DIRTY¡Ù¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢8·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¾Þ¶â2000Ëü±ß¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂáÊáÁ°¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿RYKEYDADDYDIRTY¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï14Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢²Æì¸©²Æì»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Î½÷À¡Ê33¡Ë¤Î¶»¤ò²¡¤·¤¿¾å¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡²Æì½ð¤Ë¤è¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ê²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¡£X¤Ç¤Ï°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Æì¤ÇÂáÊá¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²Æì¤Ç¡×¡ÖRYKEYÃÄÄ¹ÂáÊá¥Þ¥¸¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡RYKEYDADDYDIRTY¤Ï1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPretty Jones¡Ù¡ØMZEE¡Ù¡ØRYKEY DADDY DIRTY¡Ù¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢8·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¾Þ¶â2000Ëü±ß¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£